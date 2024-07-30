Dışişleri'nden Venezuela Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nden Venezuela Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Venezuela’daki seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

"Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada, Türkiye’nin Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile kazanmıştı.

Etiketler
Venezuela
Son Güncelleme:
Ankara-Atina Hattında Gerilim! Ali Yerlikaya'nın Ziyareti İptal Edildi Ali Yerlikaya'nın Ziyareti Sessiz Sedasız İptal Edildi
En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor
Hindistan'da Toprak Kayması! Çok Sayıda Ölü Var Hindistan'da Toprak Kayması! Çok Sayıda Ölü Var
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor
Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama... Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...