Dışişleri'nden Venezuela Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Venezuela’daki seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
"Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada, Türkiye’nin Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.
Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile kazanmıştı.
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