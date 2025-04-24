Milyonlarca İstanbullu Tabut Evlerde Yaşıyor: Yıkılması Gereken Bina Sayısı Ortaya Çıktı

İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki riskli yapı stoku bir kez daha gündeme geldi. İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapıların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında farkındalık artsa da Türkiye genelinde hala milyonlarca riskli yapı stoku olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE 6 MİLYON KONUT RİSKLİ

Son 22 yıl içerisinde Türkiye genelinde 3.5 milyondan fazla konutun dönüşümü sağlanmasıyla birlikte riskli olduğu belirtilen 6 milyon civarındaki konutun varlığı bu konuya verilmesi gereken öneme işaret ediyor.

‘İSTANBUL'DA 600 BİN EV ACİLEN YIKILMALI’

Uzmanlar, ülke genelindeki 6 milyon, İstanbul'daki 1.5 milyon civarındaki riskli konutlarda oturan vatandaşları binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri konusunda çağrı yapıyor. Uzman isimler, İstanbul'da acilen yılması gereken 600 bin evin bulunduğunu belirtiyor.

‘500 BİNDEN FAZLA BİNA HASAR GÖRECEK’

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul'da 7 ile 7.5 şiddetinde yaşanacak muhtemel bir depremde 500 binden fazla binanın hasar görmesinin öngörüldüğünü ifade ederek 48 bin binanın ağır; 146 bin binanın ise orta derece hasar almasının beklendiğini söyledi.

'İSTANBUL'DAKİ KONUT STOKU İYİLEŞTİRİLEMEDİ'

Hüseyin Kılınçarslan, 1999'da yaşanan depremin ardından gündeme gelen, ‘İstanbul'daki konut stokunun iyileştirilmesi’ hedefinin tam anlamıyla hayat bulmadığını kaydederek, eski ve dayanıksız binaların yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi, mevcut binaların güçlendirilmesi ve yapı denetim sistemlerinin sıkılaştırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

‘SANAYİ ŞEHİR DIŞINA KAYDIRILMALI’

Sanayinin kent içindeki etkisinin bir diğer kritik konu olduğunu dile getiren Kılınçarslan, sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmasının önemine değindi. Sanayi alanlarının şehir içinden uzaklaştırılmasıyla birlikte kentsel dönüşüm projeleriyle yeşil alanların ve yaşam alanlarının genişletilmesine fırsat tanıyacağını belirten Kılınçarslan, “Sanayinin şehir dışına kaydırılması, aynı zamanda ekonomik aktivitenin daha dengeli dağılmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunabilir" diye konuştu.

‘İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN BEKA SORUNU’

İstanbul'un geleceğinin kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarından elde edilecek başarılara bağlı olduğuna vurgu yapan Kılınçarslan, bu süreçte kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğinin şart olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm ve güçlendirmelerin İstanbul ve Türkiye’nin en önemli beka sorunu olduğuna dikkat çeken Kılınçarslan, sözlerini “İktidar, muhalefet ve özel sektörün birlikteliği süreci hızlandırılabilir” ifadesiyle noktaladı.

‘5 MİLYON KONUT KURTARILABİLİR’

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkan, ise Türkiye’de 6 milyon civarında riskli konut olduğunu belirterek, bu kontların 5 milyonunun güçlendirilmeye kurtarılabileceğini belirtti. İstanbul’da 600 bin yüksek riskli konut bulunduğunu söyleyen Türkkan, 150 bin konut için hemen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA