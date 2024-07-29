Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor! MTV'de Son 2 Gün: Ödemeyen Yandı

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Ödemeler 31 Temmuz’da sona erecek.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

MTV ödemeleri farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet’e girerek ödeme yapabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra “motorlu taşıtlar vergisi sorgulama” hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor.

Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında MTV ikinci taksit ödemeleri dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME MÜMKÜN MÜ?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 3359 TL

4-6 yaş - 2343 TL

7-11 yaş - 1308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 3692 TL

4-6 yaş - 2576 TL

7-11 yaş - 1437 TL

12-15 yaş - 1088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 4032 TL

4-6 yaş - 2809 TL

7-11 yaş - 1573 TL

12-15 yaş - 1188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 5851 TL

4-6 yaş - 4387 TL

7-11 yaş - 2544 TL

12-15 yaş - 1798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 6439 TL

4-6 yaş - 4828 TL

7-11 yaş - 2801 TL

12-15 yaş - 1972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 7026 TL

4-6 yaş - 5265 TL

7-11 yaş - 3050 TL

12-15 yaş - 2153 TL

16 yaş ve üstü - 823 TL

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 11.374 TL

4-6 yaş - 8894 TL

7-11 yaş - 5227 TL

12-15 yaş - 3189 TL

16 yaş ve üstü - 1235 TL

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 12413 TL

4-6 yaş - 9697 TL

7-11 yaş - 5710 TL

12-15 yaş - 3484 TL

16 yaş ve üstü - 1348 TL

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 17920 TL

4-6 yaş - 13800 TL

7-11 yaş - 8111 TL

12-15 yaş - 4828 TL

16 yaş ve üstü - 1898 TL

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 19553 TL

4-6 yaş - 15061 TL

7-11 yaş - 8848 TL

12-15 yaş - 5265 TL

16 yaş ve üstü - 2072 TL

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 26.885 TL

4-6 yaş - 19.517 TL

7-11 yaş - 12193 TL

12-15 yaş - 7282 TL

16 yaş ve üstü - 2880 TL

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 29.332 TL

4-6 yaş - 21.290 TL

7-11 yaş - 13299 TL

12-15 yaş - 7948 TL

16 yaş ve üstü - 3142 TL

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 37.485 TL

4-6 yaş - 32.615 TL

7-11 yaş - 20.373TL

12-15 yaş - 10.957 TL

16 yaş ve üstü - 4.016 TL

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 40.898 TL

4-6 yaş - 35.575 TL

7-11 yaş - 22.227TL

12-15 yaş - 11.955 TL

16 yaş ve üstü - 4.383 TL

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 57.093 TL

4-6 yaş - 51.374 TL

7-11 yaş - 30.944 TL

12-15 yaş - 15.446 TL

16 yaş ve üstü - 5.657 TL

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 62.289 TL

4-6 yaş - 56.039 TL

7-11 yaş - 33.756TL

12-15 yaş - 16.845 TL

16 yaş ve üstü - 6.179 TL

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş -146.932 TL

4-6 yaş 110.177 TL

7-11 yaş - 65.252TL

12-15 yaş - 29.326 TL

16 yaş ve üstü - 11.374 TL

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 160.285 TL

4-6 yaş - 120.196 TL

7-11 yaş - 71.168TL

12-15 yaş - 31.991 TL

16 yaş ve üstü - 12.413 TL