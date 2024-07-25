Araç Sahipleri Dikkat! MTV İçin Son Tarih Belli Oldu... Vaktinde Ödemeyen Yandı

İktidarın "depremin ardından mecburi uygulama diyerek" talep ettiği Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için zaman azalıyor. Ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahiplerinden ise bu ücret faiziyle birlikte alınacak.

2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, yüzde 58.46 oranında bir artışla belirlendi. Bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek tutar ise 133.572 TL olarak açıklandı.

Araç sahiplerinin, MTV ödemelerini 31 Temmuz'a kadar yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapılmadığı takdirde, yüzde 4.5 oranında gecikme faizi uygulanacak. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı.

KURALLARA UYULMAZSA VERGİ BORCU ÇIKABİLİR

Engelli bireyler adına alınan araçların kullanımıyla ilgili özel kurallar mevcut. Araçlar, sadece birinci dereceden yakın akrabalar tarafından kullanılabiliyor. Kurallara uyulmaması durumunda, vergi borcu doğabilir.

Engelli bireyler, araç alımlarında yüzde 26.3 oranında ÖTV ve yüzde 15.24 oranında KDV indirimi avantajından faydalanabiliyor.

Engelli bireyler adına alınan araçlar, en az 5 yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu süre dolmadan araç satışı yapılırsa, ÖTV ödemesi gerekmez. Bu düzenlemeler, engelli bireylerin haklarını korumayı amaçlıyor.