Yapı Kredi Davalık Oldu

Yapı Kredi’ye 29 Mart 2024 tarihinde genel kurulda alınan bazı kararlar nedeniyle bir pay sahibi tarafından dava açıldı.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, davanın gündem dışı konuların toplantı gündemine alınmaması ve bazı kararların iptali istemiyle açıldığı bildirilirken, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek davanın tarihi ise henüz netleşmedi.

'TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAK'

Yapı Kredi’den davaya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişi bir pay sahibimiz tarafından, Bankamızın 29 Mart 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, gündem dışı konuların gündeme eklenmesi yönündeki önerisinin kabul edilmemesi ile 7 ve 9 numaralı gündem maddelerine ilişkin alınan genel kurul kararlarının iptali talebiyle dava açıldığı öğrenilmiştir.

Bankamız genel kurulunda alınan kararlar TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygundur. Bu çerçevede Bankamızın ve yatırımcılarımızın haklarının korunması için tüm yasal haklarımız kullanılacak olup, davaya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır."

HANGİ KARARLAR DAVAYA GEREKÇE OLDU?

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamada, 29 Mart 2024’teki genel kurulda alınan ve dava açılmasına neden olan kararlar ise şunlardı:

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

9 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi