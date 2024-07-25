Merkez Bankası Rezervlerinde Tüm Zamanların Rekoru

Döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veren Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artışla 153 milyar 910 milyon dolar oldu. Böylece rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası Rezervlerinde Tüm Zamanların Rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine bugün itibarıyla son verilmesinin ardından TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 237 milyon dolar azalışla 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 154 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

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