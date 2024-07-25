Eyüp Aksu Taksi Zammını Kabul Etmedi, İBB'yi Tehdit Etti: Bu Maliyetlerle Kontak Kapatırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni zamla birlikte 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrenciler için uygulanan ücret tarifesine yapılan zam oranı ise yüzde 20 oldu. 10 TL'lik öğrenci geçiş ücreti, değişiklik sonrası 12 TL'ye yükseldi. Ayrıca 1388 lira olan tam abonman ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi. Metrobüs hatlarında ise 26.27 TL olan tam bilet ücreti, zam kararıyla birlikte 29,68 liraya yükseldi.

UKOME toplantısında taksiler için de yeni zamlı tarife açıklandı. Kısa mesafe ücreti için belirlenen 90 liralık sınır 100 liraya yükseltildi. Taksiler için verilen bu zamma tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'yi tehdit etti.

CNBC'de yer alan haberde, taksiye yüzde 30 zam isteyen Eyüp Aksu, 'kontak kapatırız' dedi. Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem