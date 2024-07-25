Eyüp Aksu Taksi Zammını Kabul Etmedi, İBB'yi Tehdit Etti: Bu Maliyetlerle Kontak Kapatırız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında çıkan zam kararını beğenmedi. Aksu, taksiye yüzde 30 zam yapılmazsa 'kontak' kapatacaklarını söyledi.

Son Güncelleme:
Eyüp Aksu Taksi Zammını Kabul Etmedi, İBB'yi Tehdit Etti: Bu Maliyetlerle Kontak Kapatırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni zamla birlikte 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrenciler için uygulanan ücret tarifesine yapılan zam oranı ise yüzde 20 oldu. 10 TL'lik öğrenci geçiş ücreti, değişiklik sonrası 12 TL'ye yükseldi. Ayrıca 1388 lira olan tam abonman ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi. Metrobüs hatlarında ise 26.27 TL olan tam bilet ücreti, zam kararıyla birlikte 29,68 liraya yükseldi.

UKOME toplantısında taksiler için de yeni zamlı tarife açıklandı. Kısa mesafe ücreti için belirlenen 90 liralık sınır 100 liraya yükseltildi. Taksiler için verilen bu zamma tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'yi tehdit etti.

CNBC'de yer alan haberde, taksiye yüzde 30 zam isteyen Eyüp Aksu, 'kontak kapatırız' dedi. Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Taksi Zam
Son Güncelleme:
İstanbul'da Yediemin Otopark Ücretlerine de Zam İstanbul'da Otopark Ücretlerine de Zam
Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor
Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler
ABD'li Devden Kritik Faiz Tahmini ABD'li Devden Kritik Faiz Tahmini
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı! Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı Arttı!