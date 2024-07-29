Vatandaşlar Evlerini Terk Etti! Bitişik İki Binayı Alevler Sardı

Yalova'da Dere Mahallesi Kocaçayır 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar, panikle evlerini terk etti.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Duman kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Binalarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA