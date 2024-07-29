Kenan Işık'ın Cenaze Programı Belli Oldu
10 yıldır komada olan ve bugün 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Saat 11.00'de yapılacak tören sonrası çarşamba günü Işık, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın vefatı sonrası Türkiye yasa boğuldu.
Işık için yarın saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.
Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.