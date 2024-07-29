Van-Hakkari Yolunda Zırhlı Araç Devrildi: 6 Asker Yaralı!

Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 asker hafif şekilde yaralandı.

Van-Hakkari Yolunda Zırhlı Araç Devrildi: 6 Asker Yaralı!

Hakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkiinde saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi.

LASTİĞİ PATLADI

Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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