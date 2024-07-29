Sokak Ortasında Korkunç Cinayet! Öldüren 15, Ölen 18 Yaşında

Tekirdağ'da dün gece saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk, 18 yaşındaki Emirhan Gözlek'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

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Sokak Ortasında Korkunç Cinayet! Öldüren 15, Ölen 18 Yaşında

Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıkan T.D., yeğeni E.G.'ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı. T.D., Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta gece saatlerinde T.D., yeğeni E. G. ile gezerken Emirhan Gözlek ile karşılaştı.

E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, T.D. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı. Kaçan T.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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