Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı
10 yıldır komada olan ve bugün 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık'ın vefatına ilişkin mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın 76 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.
Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
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