Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

10 yıldır komada olan ve bugün 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık'ın vefatına ilişkin mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın 76 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.

Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını KaybettiGüncel
Kenan Işık'a Veda: Sana DoyamadıkKenan Işık'a Veda: Sana DoyamadıkGüncel

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kenan Işık
Son Güncelleme:
İki Araç Çarpıştı, Biri Takla Attı İki Araç Çarpıştı, Biri Takla Attı
MSB: Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB: Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!