Milyarlık Takipte Dev Liste Deşifre Oldu: Kuriş Soruşturmasında Kayyım Atanan Şirketler ve Gözaltı Listesi Belli Oldu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda, örgütün finansal arterleri ve kara para aklama mekanizmaları hedef alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan 54 şüpheliden 38'i eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Firari durumdaki 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, aranan isimlerden 2'sinin yurt dışında, 1'inin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

15 KURUMA KAYYIM

Mahkeme kararıyla yönetimine kayyım atanan 11 şirket ve 4 derneğin tam listesi şu şekilde açıklandı:

Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. A.Ş.

Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hicaz Derneği Anonim Şirketi

Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

Diversity Derneği

İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

BASKINLARDAN SERVET ÇIKTI

Öte yandan mali polis ekiplerinin şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 27 milyon 779 bin TL değerinde 38 adet çek yaprağı, 3 milyon 44 bin TL nakit para, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 euro ve 400 İngiliz sterlini ele geçirildi. Adreslerde, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gramlık külçe altın, 4 adet 50 gramlık külçe altın, 4 yarım, 3 ata, 3 tam altın ve çok sayıda ziynet eşyası bulunarak el konuldu.

Ayrıca örgütün delil karartma ihtimaline karşı 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ile dernek makbuzları incelemeye alındı. Örgütün kamu kurumlarını ne kadar zarara uğrattığı uzman müfettişler tarafından inceleniyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 54 KİŞİLİK TAM LİSTE

Adli kaynaklardan alınan resmi bilgilere göre, soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan ve 38'i gözaltına alınan 54 ismin tamamı ise şunlar:

Abdullah KIRMIZI, Adem İLHAN, Adem KARA, Ahmet AKKAYA, Ahmet KÜÇÜKALİ, Alettin AKPINAR, Bekir HACIOĞLU, Bilal ULUCAN, Devrim SARAÇOĞLU, Enver TAMER, Esra AYDOĞAN, Fazlı ÖZ, Hasan ATASOY, Hikmet ALP, Hilmi Süleyman YILMAZ, Hüseyin DEMİRCİ, İbrahim ALPER, İbrahim ÇEVEN, İbrahim SARI, İrfan Kani CORUH, İshak Ömer ULUSOY, İsmail HASTAOĞLU, Kadir ATİK, Mehmet AKÇA, Mehmet TAŞKIRAN, Memduh ÖZTÜRK, Muhsin OKKALI, Muhsin VAROL, Murat ARI, Murat GÜNEŞ, Murat KARABABAOĞLU, Musa TANRIVERDİ, Mustafa ÇELİK, Mustafa HASTAOĞLU, Mustafa TAPAN, Naim KARAOĞLAN, Necati Ersan KESKİN, Osman BALIK, Osman Hulusi PARLAK, Osman KADİROĞLU, Ömer ÇİĞİL, Ramazan ÇETİN, Rıdvan ERDAL, Rüçhan ÖZALP, Salih ÇAKIR, Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR, Suat DOĞAN, Süleyman Hilmi ATILGAN, Şemsi KOPUZ, Şevki MIHLA, Tunahan AYDEMİR, Tunahan COŞKUN, Yıldırım BAYCAN, Yusuf BÜYÜK.

Kaynak: Haber Merkezi