20 Bin Liralık Alacağını İsteyen Boyacı Ustası Bıçaklanarak Öldürüldü!

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Gaziantep, alın terinin karşılığını almak isterken canından olan bir işçinin trajik ölümüyle sarsıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA DARBE ALDI

İddiaya göre, bir fabrikada boyama işi yapan yabancı uyruklu 32 yaşındaki 4 çocuk babası Bedir Koca, işin tamamlanmasının ardından 20 bin liralık ödemesini istedi. Bir süre ödemesini alamayan ve bu nedenle son görüşmede alacaklılarıyla tartışan Bedir Koca, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Koca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA