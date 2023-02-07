Milli Savunma Bakanlığı Maden işçilerimizi Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman'a ulaştırıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı Maden işçilerimizi Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta  Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, enkaz altından sağ çıkacak yurttaşlara çevrildi. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman’a ulaştırdıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık" denildi.

 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:
Meclis'te bayraklar yarıya indirildi Meclis'te bayraklar yarıya indirildi
TKP'den AKP'ye tepki: Elinizdeki devlet imkanlarını seçmen tercihlerine göre kullanacak kadar gözünüz nasıl döndü? TKP'den AKP'ye arama kurtarma tepkisi
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
3 çocuğunu katleden müezzine müebbet hapis 3 çocuğunu katleden müezzine müebbet hapis
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
30 saat sonra enkazdan bir kadını kurtaran komando, gözyaşlarına hakim olamadı 30 saat sonra enkazdan bir kadını kurtaran komando, gözyaşlarına hakim olamadı
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı