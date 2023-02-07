Milli Savunma Bakanlığı Maden işçilerimizi Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, enkaz altından sağ çıkacak yurttaşlara çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerini, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adıyaman’a ulaştırdıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık" denildi.