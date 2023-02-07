Meclis'te bayraklar yarıya indirildi

Milli yas nedeniyle, TBMM binasının önündeki Türk bayrağı dışındaki bayraklar yarıya indirildi.

Meclis'te bayraklar yarıya indirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 432'ye (13:24) yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türk Bayrağı Kanunu uyarınca TBMM binasının önündeki Türk bayrağı milli egemenliği temsil ettiği için hiçbir zaman, Anıtkabir'deki bayrak da 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor. Ancak milli yas nedeniyle Meclis kapıları ve ek binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle milli yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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