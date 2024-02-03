Irak'tan acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu açıkladı.

Irak'tan acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

Irak'tan acı haber: Bir asker şehit oldu - Resim : 1

Etiketler
Şehit Irak Milli Savunma Bakanlığı
100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi
Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak
Hafize Gaye Erkan'ın başını bu olay yakmış: 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı' Hafize Gaye Erkan'ın başını bu olay yakmış: 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı'
Büyük vurgunda, 55 milyon lira dolandırmışlar Büyük vurgunda, 55 milyon lira dolandırmışlar
ÇOK OKUNANLAR
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro, SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına emeklilik: Torba yasada neler var? 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve taşeron işçilere kadro...
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve yağmur geliyor, hava soğuyacak! Meteoroloji il il uyardı: Kar ve yağmur geliyor, hava soğuyacak!
Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü?
Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı! Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı!