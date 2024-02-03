Büyük vurgunda, 55 milyon lira dolandırmışlar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleşen dolandırıcılık olayıyla ilgili yapılan operasyonda, 21 zanlıdan 19'u tutuklandı.

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Büyük vurgunda, 55 milyon lira dolandırmışlar

Ortaca Merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda 21 zanlıdan büyük bir kısmı yabancı uyruklu 19’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlıların piyasayı bugüne kadar 55 milyon lira dolandırdıkları iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ortaca ilçesinden Ş.D.Y.’nin 2 milyon lira dolandırıldığı yönünde ihbarı üzerinde ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ortaca merkezli başlatılan operasyonda, Muğla Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bilişim yolu ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen, 18’i yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkartılan zanlılardan işlemlerinin ardından 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlıların, internet yolu tanıştıkları kişilere Suriye ve Irak gibi ülkelerden geldiklerini, ellerinde yüklü miktarda döviz bulunduğunu ve bunu mevcut kurun çok altında fiyata satmak istediklerini belirterek dolandırdıkları öğrenilirken, çetenin bugüne kadar yaklaşık 55 milyon lira civarında bu yöntem ile vatandaşları dolandırdıkları iddia edildi.

Kaynak: İHA

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