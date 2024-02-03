İstinaf, kurye Samet Özgül'ün katiline verilen cezada indirim istedi: Aile tepkili

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde BabalaTV'ye konuk olduğu programa katılarak sesini duyurmaya çalışan Berna Özgül'ün, adalet arayışı sürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi; Berna Özgül’ün kardeşi motokurye Samet Özgül'ü, boğazını keserek öldüren sanık hakkında verilen müebbet hapis cezasını, indirim yapılması gerektiği değerlendirmesi ile bozdu. “Sanığın pişman olduğunu beyan ettiği” için cezasında indirim yapılması gerektiğini değerlendiren İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararına tepki gösteren acılı aile, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Berna Özgül, “Bizim gibi gözü yaşlı ailelere ne zaman adalet gelecek?” diyerek karara tepki gösterdi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde BabalaTV'ye konuk olduğu programa katılarak sesini duyurmaya çalışan Berna Özgül'ün adalet arayışı sürüyor.

Motokuryelik yaparken trafikte saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ağabeyinin katillerine verilen cezanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına karşı tepkisini ANKA Haber Ajansı'na dile getirdi.

Samet Özgül, 28 yaşında Gazi Üniversitesi Tarih bölümü ve İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam ederken, geçimini motokuryelik yaparak sağlamaya çalışıyordu. Samet Özgül, trafikte saldırıya uğradı ve Halil İbrahim Demirci tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Cinayet davasında, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi; Halil İbrahim Demirci hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca; olay sırasında, arabasını Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında “kasten öldürme suçuna yardım etmek” suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası kararı verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklara verdiği cezaları bozdu.

DERECE MAHKEMESİ “SUÇ SABİT” DEDİ, İSTİNAF, “KESİN DELİL YOK” DEDİ

Daire, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında verilen kararın bozulması gerektiği değerlendirmesini; “Mustafa ve Bülent'in atılı kasten öldürmeye yardım suçundan cezalandırılmalarına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesine dayandırdı.

İSTİNAF BOZMA GEREKÇESİNİ, SANIĞIN “İLK DEFA RAKI İÇTİM, BABAMLAR ŞAKA YAPMIŞ. SUYUMUN İÇİNE RAKI KOYMUŞLAR. PİŞMANIM” BEYANINA DAYANDIRDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, katil Demirci hakkında verilen hükmün bozulması gerektiği yönündeki kararının gerekçesinde; sanığın pişman olduğunu beyan ettiğini belirtti. Gerekçede, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Esas hakkındaki mütalaaya karsı savunmasında, 'hayatım boyuncu hiç pişman olmadığım kadar pişmanım. İsteyerek olmamıştır. Gerçekten çok pişmanım. Hayatım boyunca ilk defa rakı içtim, içtikten sonra babam şaka yapmış, suyun içine rakı koymuşlar, vicdanım çok rahatsız' şeklinde bildirimde bulunup, aşamalarda aynı yönde sözler sarf eden sanık Halil hakkında; ‘sabıkasının bulunmamasına ve hakkında yakalama emri çıkarılmamış bulunmasına rağmen; sanığın geçmişi ve suça eğilimli kişiliği, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, sanığın savunmasının alınması amacıyla hakkında yakalama emri çıkarılmış olması ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alınarak’ seklindeki; dosya kapsamına uymayan gerekçe ile TCK'nın 62. maddesi hükmünün uygulanmamasına karar verilmesi…”

“BİZİM GİBİ GÖZÜ YAŞLI AİLELERE NE ZAMAN ADALET GELECEK”

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından cinayet yargılaması, 5 Mart’ta yeniden başlayacak. Yeniden yargılamanın ilk duruşması öncesinde Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, istinafın verdiği bozma kararına tepkisini; ANKA Haber Ajansı'na konuşarak dile getirdi. Berna Özgül şunları söyledi:

“Ağabeyim Samet Özgül, 5 Kasım 2022 günü akşam işe giderken trafikte kırmızı ışıkta uyardığı üç kişi tarafından önce durdurulmaya zorlandı. Sonrasında da boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kendi imkanlarıyla hastaneye yetişse de maalesef onu 7 Kasım 2022 günü kaybettik.

2023 yılının eylül ayında en son görülen davamızda bu üç şahsa, Halil İbrahim Demirci'ye 'kasten adam öldürmeden' müebbet hapis cezası, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e 'kasten adam öldürmeye yardım ve iştirakten' 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Ancak istinaf, bu kararı bozdu. ‘Halil İbrahim Demirci ‘pişmanım’ dediği için neden indirim uygulamadın?' dedi. Davanın yeterli şekilde gerekçelendirilmediğini belirterek bu üç kişiden iki kişiyi tahliye kararı verdi. Halil İbrahim Demirci'nin de müebbet hapis cezasını bozdu.

"BUNLAR SUÇ KAYDI OLAN, SUÇA MEYİLLİ İNSANLAR"

Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün yirmiyi aşkın suç kaydı bulunmaktadır. Halil İbrahim Demirci'nin de sanırım çocuk cezaevinde suç kaydı var. Bu insanlar suça meyilli insanlar. Maalesef ki ben ağabeyimi o gün kaybettim. Hem de hiç uğruna kaybettim. Hepimiz, aile olarak, arkadaş çevresi olarak; yasa boğulduk ve asla bu işin içinden de çıkamıyoruz. Ben kendi hayatıma devam edebiliyorum keza ailem de aynı şekilde. Bizler ancak içimize bir nebze de olsa su serpilirse, bu üç kişinin en ağır şekilde yargılanmasıyla ancak içimize su serpilir. Ben yardım ve iştirak eden Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e verilen cezayı hafif buluyorum. Daha da ağır cezalar verilsin istiyorum. Yine keza Halil İbrahim Demirci için de müebbet hapis cezası verildi. Ancak 'canavarca hisle adam öldürme' var burada. Daha da ağır yargılansın istiyorum. Yargılansın ki içimize bir nebze olsun su serpilsin.

"5 MART'TA DAVAMIZ GÖRÜLECEK. HERKESİN DESTEKLERİNİ VE KATILIMLARINI BEKLİYORUZ"

Neden biz adalet arayışındayız ki? Artık adalet yerini bulsun ki biz ailelerin içine bir nebze de olsun su serpilsin. Ben daha önce de söyledim: Bizim gibi gözü yaşlı ailelere ne zaman adalet gelecek? 5 Mart 2024 tarihinde davamız görülecek. Herkesin desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz.”

ÖZGÜL'ÜN ANNESİ HACER BARAN: “AZMETTİRİCİ BABA”

Samet Özgül'ün annesi Hacer Baran ise karara karşı duyduğu tepkiyi şöyle dile getirdi:

“Orada katledilecek şekilde suçu neydi benim çocuğumun? Eğer adalet sağlanamazsa Adalet Bakanlığı'ndan ben şunu istiyorum: Samet'i geri versin bana. Ben Samet'i istiyorum. Bizim istediğimiz sadece basit bir adalet. Ben altı tane çocuğuma bakabildiysem, doğru düzgün yetiştirebildiysem bu ülkeye devlete o çocuğu da ailesi çok güzel bakabilir ve yetiştirebilirdi. Senin gibi babaların Allah belasını versin. İlk başta baba, azmettirici baba. Babanın hak edeceği en ağır ceza ne ise onu istiyorum ben. O gün arabayı benim çocuğumun önüne niye kırdın sen? Hiçbir suçu günahı yokken. Adalet Bakanlığı'ndan ben sadece basit adalet istiyorum bir vatandaş olarak. Başka bir şey istemiyorum.”

Kaynak: ANKA