IŞİD'in Horasan yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü IŞİD'İn sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
IŞİD'in Horasan yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı 20 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli Kocaeli ve Yalova’da 23 ayrı adrese 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan çalışmalarda 26 bin dolar ile yaklaşık 350 gram altın ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

IŞİD hücreleri ve Horasan Grubu bağlantıları: 'İbadethanelere saldırı hazırlığındalar'IŞİD hücreleri ve Horasan Grubu bağlantıları: 'İbadethanelere saldırı hazırlığındalar'Siyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
IŞİD Operasyon
Son Güncelleme:
İBB, 'Evlilik Desteği'ni yüzde 115 artırdı! Başvuru şartları neler? İBB, 'Evlilik Desteği'ni yüzde 115 artırdı! Başvuru şartları neler?
Uyku sorunu olanları ilgilendiriyor... Limon kabuğu eğer böyle kullanılırsa Uyku sorunu olanları ilgilendiriyor... Limon kabuğu eğer böyle kullanılırsa
FOX TV'nin veda edeceği tarih duyuruldu... Artık Türkiye'de izlenemeyecek FOX TV'nin veda edeceği tarih duyuruldu... Artık Türkiye'de izlenemeyecek
Özgür Özel'den Meral Akşener'e başsağlığı mesajı Özel'den Akşener'e başsağlığı mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü?
Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı! Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı!
Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir' Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro, SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına emeklilik: Torba yasada neler var? 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve taşeron işçilere kadro...