Milli Bilardocu Seymen Özbaş, Dünya Şampiyonu Oldu

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA