AKP’li Vekilin Oteli Önündeki Nöbete Polis Müdahalesi: Sendika Yöneticilerini ve Avukatlar Gözaltında

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun Manisa Soma'daki maden işletmesi insani olmayan çalışma koşullarıyla gündem olmuştu. İşçilerin sendikalaştığı için işten çıkarılan işçilerle dayanışmak Yaklaşık 20 gündür devam eden eylemlerde Nasıroğlu'nun otelinin önünde nöbet yapıldı. Nöbete polis ve jandarma ekipleri müdahale ederek sendika yöneticilerini ve avukatları gözaltına aldı.

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AKP’li Vekilin Oteli Önündeki Nöbete Polis Müdahalesi: Sendika Yöneticilerini ve Avukatlar Gözaltında

AKP'li vekil Ferhat Nasıroğlu'na ait Soma'daki maden işletmesinde sendikalaştığı için işten çıkarılan işçilerle dayanışmak için Nasıroğlu'nun otelinin önünde başlayan nöbete polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde Bağımsız Maden İş Sendika yöneticileri ve avukatları gözaltına alındı.

Yaşanan gelişme Bağımsız Maden İş Sendikası sosyal medya hesabından duyuruldu.

AKP’li Vekilin Oteli Önündeki Nöbete Polis Müdahalesi: Sendika Yöneticilerini ve Avukatlar Gözaltında - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi Fernas Grup’a ait maden işletmesinde sendikalaşan 7 işçinin işten çıkarılmasının ardından başlayan direniş 21'inci gününe ulaşmıştı.

Bağımsız Maden İş, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Manisa Soma'da bulunan Fernas Madencilik'teki işçilerin insani olmayan çalışma koşullarını yayınlamıştı.

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