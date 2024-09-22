Millet Bahçeleri Para Yuttu: Rekor Rize'de!

Kamu kurumlarına yönelik tasarruf genelgesinin işleme konulma tarihi olan 17 Mayıs itibarıyla kamu idarelerinin millet bahçeleri için harcadığı toplam para kayıtlara, 622 milyon 894 bin 144 TL olarak geçti.

RİZE’DE DUDAK UÇUKLATAN REKOR

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 17 Mayıs-21 Eylül döneminde kamu idarelerince yedi millet bahçesi ihalesi gerçekleştirildi. Millet bahçesi için en maliyetli harcama, Rize Millet Bahçesi için yapıldı. Rize’de yapımına devam edilen millet bahçesine ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlenmesi için 423 milyon 600 bin TL gözden çıkarıldı.

Millet bahçesi için yapılan en büyük ikinci harcama ise İstanbul Fatih’te yapımına devam edilen millet bahçesine yönelik oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Kara Surları Üçüncü Etap Millet Bahçesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla ve “İstisna” kapsamında yaptığı harcamayla 167 milyon 234 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

Kaynak: Birgün