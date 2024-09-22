Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Yavru Kedileri Poşete Koyup Ölüme Terk Ettiler

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.

Kaynak: İHA