Böyle Vicdansızlık Görülmedi! Yavru Kedileri Poşete Koyup Ölüme Terk Ettiler

Hakkari'de yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Belediye ekiplerinin kurtardığı kediler, sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.

Son Güncelleme:

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari Kedi
Son Güncelleme:
Denize Düşen Balıkçı Kayboldu Denize Düşen Balıkçı Kayboldu
Bariyere Çarpan Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı Bariyere Çarpan Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Adana'yı 'Süper Hücre' Vurdu! Facianın Eşiğinden Dönüldü Adana'yı 'Süper Hücre' Vurdu! Facianın Eşiğinden Dönüldü
Uçakta Panik Dolu Anlar! Elektronik Sigara Patladı, Yolcular Tahliye Edildi Uçakta Panik Dolu Anlar!
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu