Bariyere Çarpan Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Konya-Antalya D-687 Karayolu üzerinde Lütfi K.'ın kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan kamyon sürücüsü Lütfi K. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA