Midilli Adası'ndaki öğrenciler, tahtayı Türkçe-Yunanca dayanışma mesajlarıyla doldurdu

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde can kayıpları artıyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler de enkaz altındaki yakınlarından iyi bir haber bekliyor.

Tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajlarıysa gelmeye devam ediyor. Depremin vurduğu ilk günden beri Türkiye'ye en büyük desteği verenlerden birisi de Yunan halkı oldu.

Arama-kurtarma, sağlık ve ayni yardım desteğinde bulunan Yunanistan'da halk da dayanışma mesajları göndermeye devam ediyor. Bu kez mesaj Ayvalık'ın karşısındaki Midilli Adası'ndan geldi.

Midilli'deki Antissa Lisesi öğrencileri hem deprem için yardım malzemeleri topladı hem de yazı tahtasını Türkçe ve Yunanca mesajlarla doldurarak dayanışma mesajı gönderdi.