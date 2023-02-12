'Hatay'da 'yağmacı' oldukları iddiasıyla 3 kişi dövülerek öldürüldü' iddiası

Hatay’da yağmacı oldukları iddiasıyla 3 kişinin işkence edilerek katledildiği iddia edildi.

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'Hatay'da 'yağmacı' oldukları iddiasıyla 3 kişi dövülerek öldürüldü' iddiası

Hatay’ın Defne ilçesinde ev taşıyan pikap tarzı aracı durdurarak yağmaladıkları iddiasıyla 3 kişinin linç edilerek katledildiği iddia edildi.

'GÖRÜNTÜLERE YANSIDI' İDDİASI

Sosyal medyada polis ve paramiliter hesaplardan paylaşılan görüntülerde, işkenceye maruz bırakılmış 3 kişinin cansız bir şekilde yerde yattığı görülürken; söz konusu görüntülerde linç girişimi yapan kitleye polisin müdahale etmediği de görüldü.

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