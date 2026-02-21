MHP'li Feti Yıldız'dan 'Süreç Komisyonu' Raporuna Eleştirilere Sert Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız eleştirenleri raporu okumamakla suçladı. Yıldız, "Kendinizi paralamak yerine biraz okuyun" dedi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi ya da gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar. Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler.

'Ağzı kafasından bir karış yukarıda' bazı arkadaşların, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor. Onlar için tavsiyem şudur: Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil…
Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak üç çeyrekten bir tam olmaz."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Feti Yıldız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
