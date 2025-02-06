MHP'li Başkan İnceleme İstedi, Eski AKP'li Başkan Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde 2019 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen İlkay Güngör'ün talebi üzerine belediyenin hesapları denetlendi. İnceleme sonrası eski AKP'li Başkan Canan Atasoy hakkında ‘zimmet’ suçundan dava açıldı. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Atasoy, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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MHP'li Başkan İnceleme İstedi, Eski AKP'li Başkan Tutuklandı

Kızılkaya beldesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve gelen MHP'li İlkay Güngör'ün talebi üzerine Sayıştay, belediyenin hesaplarında denetleme yaptı. İnceleme sonrası 2004- 2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Canan Atasoy hakkında ‘Zimmet’ suçundan 2021 yılında dava açıldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Canan Atasoy ve 15 sanık hakkında Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada son sözü sorulan Canan Atasoy, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hakkımdaki iddialar siyasi saiklerle ortaya atılmıştır. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yeni belediye başkanı siyasi saiklerle evrakları yok etmiş. Belediye personelleri ve vatandaşlara hakkımda şikayette bulunmaları için telkinde bulunmuştur" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, Atasoy’u 'Zincirleme basit zimmet' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Atasoy, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Aynı davada tutuksuz sanıklar G.K., İ.C., L.O., İ.U., M.S., N.A., S.Ö., S.G., Ü.Ö., Y.Ç., M.İ., H.İ.Ö. hakkında ‘Basit zimmet’, ‘Basit zimmet suçuna yardım etmek’, ‘Zincirleme basit zimmet’, ‘Zincirleme basit zimmet suçuna yardım etmek’ suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, Ü.D., M.G. ve A.B.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Canan Atasoy dışındaki sanıklarla ilgili herhangi bir tutuklama işlemi uygulanmadı.

Kaynak: DHA

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