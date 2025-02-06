Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil çarpmıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

K.D. yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, D-605 kara yolu Kocaeli'nin Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.

Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

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