Kocaeli'de İki Otomobil Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

K.D. yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, D-605 kara yolu Kocaeli'nin Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA