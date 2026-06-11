MHP’de Fesih Depremi Sürüyor: Adana İl Teşkilatı da Kapatıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinin teşkilatlara yönelik başlattığı kapsamlı yeniden yapılandırma operasyonu sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Adana İl Başkanlığı'nın da feshedildiğini duyurdu. MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atandı.

X hesabından açıklama yapan Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."

Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 11, 2026

LİSTE 18'E ÇIKTI

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa Konya, Kilis ve Manisa il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi