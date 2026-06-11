MHP’de Fesih Depremi Sürüyor: Adana İl Teşkilatı da Kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğü uyarınca Adana İl Başkanlığı’nın feshedildiğini duyurdu. Nisan ayından bu yana tasfiye edilen il teşkilatı sayısı 18'e yükseldi.

Son Güncelleme:
MHP’de Fesih Depremi Sürüyor: Adana İl Teşkilatı da Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinin teşkilatlara yönelik başlattığı kapsamlı yeniden yapılandırma operasyonu sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Adana İl Başkanlığı'nın da feshedildiğini duyurdu. MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atandı.

X hesabından açıklama yapan Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."

LİSTE 18'E ÇIKTI

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa Konya, Kilis ve Manisa il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP
Son Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'nde Kritik Saatler: İstifaların Ardından Kalan 28 Üye ile PM Toplantısı İstifaların Ardından Kalan 28 Üye ile PM Toplantısı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay Ödülleri Töreninde Kritik Mesajlar 'Coğrafyamıza Saldıranlar Döktükleri Kanın Hesabını Verecek'
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı
CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz' CHP'de Karşı Atak... Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek? Özgür Özel İstifa mı Edecek?
Ünlüler Operasyonunda Siyaset Uzantısı: Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı! Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı!