Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Hitler' Resti: 'Döktükleri Kanın Hesabını Verecekler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin çok sert mesajlar verdi. Bir gün önceki grup toplantısında dile getirdiği iddiaları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut İsrail hükümetinin Orta Doğu politikasını sert sözlerle eleştirdi.

'FİTNE ÜRETİM FABRİKASINA DÖNÜŞTÜ'

İsrail'in bölgede barış yerine kaosu körüklediğini belirten Erdoğan, "İsrail, mevcut yönetim altında terk etmek zorunda kalan ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

'KÖPEK BALIĞI MİSALİ SALDIRIYORLAR'

Türkiye'nin mazlum halkların sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dökülen her damla kanın hesabının uluslararası arenada sorulacağını kaydetti. Tel Aviv yönetiminin saldırgan askeri stratejisini çarpıcı bir benzetmeyle nitelendiren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek; mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır."

'BUGÜN HİTLER'İN YOLUNDAN GİDENLER...'

İsrail Başbakanı Netanyahu ve kurmaylarını tarihteki örnekler üzerinden uyaran Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik ve adli mücadeleyi sonuna kadar götüreceğini hatırlattı.

Katliam şebekesinin cezasız kalmayacağını savunan Cumhurbaşkanı, "Bugün Hitler'in yolundan gidenler, unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi