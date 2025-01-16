MHP, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkındaki Şikayetini Çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “suç ve suçluyu övme” suçundan dava açılmasına neden olan ve 2020 yılında yapılan şikayetini geri çektiklerini duyurdu.

Son Güncelleme:
MHP, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkındaki Şikayetini Çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada MHP’nin şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir" ifadelerini kullandı.

YILDIZ'DAN 'FEDAKARLIK' VURGUSU

Yıldız, şikayeti geri çekmelerinin talimatını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin verdiğini belirterek, şunları aktardı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında ‘Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti"

NE OLMUŞTU?

MHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu, belediyelere kayyım atanmasını eleştirdiği konuşmalarına dair suç duyurusunda bulunmuştu.

Bahçeli'den 'İkinci İmralı Görüşmesi' Mesajı, 'Hiçbir Şart İleri Sürmeden' Dedi ve...Bahçeli'den 'İkinci İmralı Görüşmesi' Mesajı, 'Hiçbir Şart İleri Sürmeden' Dedi ve...Güncel
Ankara'da 40 Dakikalık Kritik Zirve: Görüşme Sona ErdiAnkara'da 40 Dakikalık Kritik Zirve: Görüşme Sona ErdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Teğmenler Kararı Ne Zaman Çıkacak? MSB Tarih Verdi Teğmenler Kararı Ne Zaman Çıkacak?
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu
Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi
Polis İntiharlarında Korkunç Veriler Ortaya Çıktı, 3 ve 6 Ay Detayı Dikkat Çekti Polis İntiharlarında Korkunç Veriler
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor 25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?... Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...