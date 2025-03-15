Mezarlıktaki Tepki Çeken Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme: Türkiye'yi Terk Etmişler!

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının ardından emniyet harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şahısların yurt dışına çıktığı belirtildi.

Mezarlıktaki Tepki Çeken Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme: Türkiye'yi Terk Etmişler!

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmalarının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Açıklamada, şahısların Türkiye’yi terk ettiği belirtildi.

Mezarlıktaki Tepki Çeken Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme: Türkiye'yi Terk Etmişler! - Resim : 1

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı Mezarlığı'nda yaşanan olayda, E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu iki genç kız, mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içerken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Genç kızlar, paylaşımlarına “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” notunu ekledi. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, genç kızlar daha sonra mezarlıkta kıyafet değiştirdiklerini gösteren ikinci bir video da yayınladı.

Mezarlıktaki Tepki Çeken Görüntülerle İlgili Yeni Gelişme: Türkiye'yi Terk Etmişler! - Resim : 2

TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİLER

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Mezarlıkta Tepki Çeken GörüntülerMezarlıkta Tepki Çeken GörüntülerGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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