AKP'de Yeni Genel Başkan Vekili Yardımcıları Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Genel Başkan Vekili Yardımcısı olarak görevlendirilen isimler, parti tüzüğünün 79. maddesi uyarınca belirlenerek resmi olarak ilan edildi.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala tarafından sunulan listeye göre, yeni Genel Başkan Vekili Yardımcıları şu isimlerden oluşuyor:

• Ayşe Nevin Sert – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

• Ahmet Fethan Baykoç – Ankara Milletvekili

• Fahrettin Yahşi – MKYK Üyesi

• Mehmet Umut Tuncer – MKYK Üyesi

• Zakir Avşar – MKYK Üyesi

• Ziya Altunyaldız – Konya Milletvekili

• Zekeriya Birkan – 26. Dönem Bursa Milletvekili

Efkan Ala, yaptığı açıklamada, bu atamaların parti yönetiminin daha etkili çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “Yeni görevlendirilen arkadaşlarımızın, partimizin hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diyen Ala, bu süreçte ekip çalışmasının ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi