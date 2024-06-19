Mezarlıkta korkunç olay! Bir kişi ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'de mezarlıkta bir kişi ağaçta asılı halde bulundu. Yapılan inceleme şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mezarlıkta korkunç olay! Bir kişi ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'de Körfez Mezarlığı'nda akşam saatlerinde, bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyarette gelen vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğu görünce ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde sonra şahıs morga kaldırıldı. Asılı halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Erhan A. olduğu ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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