Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti: "Değer mi?"

Olay, E90 karayolu Kapadokya Bulvarında bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki trafik akışını kontrol etmek amacıyla devriye gezen polis ekibi köprülü kavşaktan geçtiği esnada bir şahsın bariyerleri aşarak köprünün demirlerine çıktığını fark etti. Ekipler, köprüden atlamaya çalışan şahsı ikna etmeye çalıştı.

Alkol aldığını belirten İ.Ç.'nin (43) ikna etmek için polisler dakikalarca dil döktü. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerini ilk önce reddeden şahıs, tekrar intihar etmek istediğini söyleyince, trafik polisleri, "Değer mi? Yani hiç değer mi?" diyerek şahsı hem intihardan vazgeçirdi hem de tedavi olmaya ikna etti.

Polislerden ambulansa kadar eşlik etmelerini isteyen şahıs köprüden indirilerek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan şahsın 1.78 promil alkollü olduğu belirlenirken, kaçak alkol içtiğini belirten şahıs travma ünitesinde müşahede altına alındı.

Kaynak: İHA