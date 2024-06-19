Dikili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Sitede oturanlar tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yerleşim birimlerine yakın yerde çıkan yangın hızla yayıldı.

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Dikili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Sitede oturanlar tahliye edildi

Yangın gece saatlerinde Dikili'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı.

HIZLA YAYILAN ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hızla yayılarak yerleşim yerlerinin yakınına sıçradı. Bölge halkı büyük panik yaşarken sitedeki oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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İzmir Orman yangınları
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