Meyve-Sebze Dağıtıcılarına Fahiş Fiyat Soruşturması: 40 Yönetici Tutuklandı

Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamasına ilişkin soruşturmada 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 40 yöneticinin tamamı tutuklanırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme:
Meyve-Sebze Dağıtıcılarına Fahiş Fiyat Soruşturması: 40 Yönetici Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 40 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına' yönelik soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklenmişti.

Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuştu. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalanmış, devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fahiş Fiyat Meyve
Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarı Neden Açıldı? İşte Çarpıcı Detaylar Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarı Neden Açıldı?
Erzurum'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 4'ü Ağır 12 Yaralı Erzurum'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 4'ü Ağır 12 Yaralı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Görevden Uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı
20 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem: Dosyadan Fuhuş ve Tedarik İddiaları Çıktı... 15 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Deprem... 15 Kişi Gözaltında
Emniyette Büyük Atama Dalgası: 39 İlin Müdürü Değişti Emniyette Büyük Atama Dalgası
IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat! Dekont Açıklaması Başınızı Ağrıtabilir IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat