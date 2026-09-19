Medyaya İŞKUR Kolaylığı, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği Değişti

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Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanan kişilerin, belirli şartlarla gazete ve internet haber sitelerinin asgari kadrosunda gösterilebilmesinin önü açıldı.

Buna göre işbaşı eğitim programına katılanlardan 10 kişiye kadar 1, 11-20 kişiye kadar 2, 20 kişinin üzerinde ise en fazla 3 kişi asgari kadroda gösterilebilecek. Program kapsamında kadroda yer alacak kişilerin taşıması gereken şartlar ile çalışma usul ve esaslarını belirleme yetkisi Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna verildi.

GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle Genel Kurul üyesi seçimlerinde vekâlet uygulaması da yeniden düzenlendi. Buna göre gerçek veya tüzel kişi olan süreli yayın sahipleri, oy kullanma hakkına sahip başka bir süreli yayın sahibini yazılı olarak vekil tayin edebilecek. Birden fazla süreli yayın sahibi olanlar ise tüm vekâletlerini tek bir süreli yayın sahibine verebilecek. Temsilci seçilme hakkına sahip ilan prodüktörleri de seçime katılma hakkı bulunan başka bir prodüktörü yazılı olarak vekil tayin edebilecek.

SEÇİMDE DEĞİŞİKLİK

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde yapılacak ikinci seçim de düzenlemeyle yeniden belirlendi. Buna göre ikinci seçim ertesi gün, aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Bu seçimde Genel Kurul üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğuyla seçilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi