Kaşif Kozinoğlu’nun Mezarı Neden Açıldı? İşte Çarpıcı Detaylar

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapıldı.

İşlem kapsamında Kozinoğlu'nun mezarından kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye alınacak. Yapılacak incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

ÖZEL TEKNİK KULLANILIYOR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasıyla gerçekleştirilen fethi kabir işlemiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Burhan, görüştüğü Adli Tıp Kurumu çalışanının kendisine aktardıklarını şöyle anlattı:

"Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili fethi kabir yapıldı. Ben tabii sordum, soruşturdum. Dedim ki, 'Ya, bu fethi kabrin sonucu ne oldu? Rapor hazırlandı mı? Hangi teknikler kullanıldı? Bizim Adli Tıp Kurumu'nun teknolojisi nasıl?' diye sordum. Dedikleri şu: 'Fethi kabir işleminden sonra bu olay çok önemli olduğu için Kaşif Kozinoğlu'nun otopsisi 15 gün sürecek.' 'Niye 15 gün?' dedim. 'Çünkü çok hassas bir konu. Kemikler ve organlar üzerinde ciddi incelemeler yapılıyor. Çok özel teknikler kullanılıyor.' 'Hassas bir konu olduğu için dünyanın en gelişmiş adli tıp kurumlarından birisi biziz. Örnek alınıyor ama buna çok özel bir çalışma yapıyoruz' dedi. Ve şunu sordum: 'Ya, bu nasıl oluyor?' Dedi ki: 'Kemikten çıkar, topraktan çıkar. Kullandığı ilaçlara kadar biz tespit edebiliyoruz. O yüzden en ince ve özel yöntemler uygulanıyor. Hiçbir yerde uygulanmıyor.'"

'DIŞARIYA BİLGİ SIZMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Öte yandan Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu 'dışarıya bilgi sızma' iddialarına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Mehmet Müftüoğlu şu ifadelere yer verdi: "Ben Adli Tıp Kurumu Başkanı'yla konuştum. Kozinoğlu'na ait o zaman tahlil yapılırken kamuoyuna da yansıdı, basına da yansımıştı. Donelerin çalındığı şeklinde birtakım iddialar vardı. Herhangi bir şekilde, tahlil yapılırken asla ve asla, ne olursa olsun, orası zaten bir heyet olarak şey yapılır, farklı farklı şeylerden oluşuyor ve asla dışarıya bilgi sızması veya herhangi bir şeyin çıkarılması mümkün değil."

Kaynak: Haber Merkezi