Erzurum'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 4'ü Ağır 12 Yaralı

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Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda oturan grup ile caddeden geçen ve aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfek kullanılan kavgada, ilk belirlemelere göre, aralarında kavgaya müdahale eden bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. 2 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken diğer yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

4 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Özel harekat polisinin de desteğiyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır, saçmaların isabet ettiği polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Aydın Baruş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralanan polis memurunu ziyaret etti. Memurun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Yakutiye ilçesinde bugün saat 16.45 sıralarında silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine derhal intikal ettiğini söyledi. 2 grup arasında tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açıldığını dile getiren Baruş, bu sırada yaralanmalar meydana geldiğini, olay yerine ilk intikal eden polis memurlarından birinin başına da saçma geldiğini kaydetti.

Vali Baruş, "Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek. Allah şifalar versin. Kendisini de biraz önce ziyaret ettik. Olay sırasında tabii tüfekle ateş açılması nedeniyle saçmaların dağılması neticesinde çok sayıda kişi yaralanıyor." dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Hastanelere sevk edilen 10 yaralıdan dördünün hayati tehlikesinin bulunduğunu dile getiren Baruş, şunları kaydetti: "Onlar yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğerlerinin durumu stabil. Hayati tehlikeleri yok. Olaydan başından itibaren polis ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler ki olaya müdahale edip yukarıdan ateş eden 3 şahıs yakalandı. Şahıslarla birlikte bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Bu silahlarla ateş ettikleri tahmin ediliyor. Şu anda gözaltındalar. Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturma işlemlerine başladı. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli tespitleri yapıyorlar. Olay sonrasında her türlü güvenlik tedbirini polis ekiplerimiz aldı. Şu anda olay yerindeler zaten. Şu anda olumsuz bir gelişme yok. Tedbirlerimiz devam edecek."

Baruş, "Olayın gruplar arasında tekrar bir tartışmaya dönüşmemesi açısından üzücü bir olay ama zamanında alınan tedbirler sayesinde de belki hayati noktada sıkıntılar oluşturabilecek büyük problemlere yol açmadan önlenmiş oldu. Tüm polis ekiplerimize, görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA