IBAN’dan Para Gönderenler Dikkat! Dekont Açıklaması Başınızı Ağrıtabilir

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Bankacılık işlemlerinin dijital ortama taşınması para transferlerini hızlandırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde dekont açıklamasına yazılan ifadeler kadar bu bölümün boş bırakılması da vatandaş açısından hukuki ve mali sonuçlar doğurabiliyor.Denetim sistemlerinde, düzenli olarak “kira” açıklamasıyla yapılan ödemelerin ev sahibinin vergi beyannamesiyle karşılaştırıldığı belirtiliyor. Beyan edilmemiş bir gelir belirlenmesi halinde mülk sahibine izah daveti gönderilebiliyor.

BU İFADELERE DİKKAT

Sözcü’de yer alan habere göre, ticari gelirin gizlenmesi veya vergiden kaçınılması amacıyla dekonta “borç iadesi” ya da “emanet” gibi ifadeler yazılması da denetimlerin önüne geçmiyor. Resmi sözleşme veya senetle desteklenmeyen bu tür para hareketleri, faturasız satış kapsamında değerlendirilerek vergi cezasına konu olabiliyor.

AÇIKLAMA BÖLÜMÜNÜ BOŞ BIRAKMAK RİSK TAŞIYOR

Yargıtay kararlarına göre, dekontun açıklama kısmının boş olması ya da yalnızca nokta ve rastgele harflerden oluşması, transferin hukuken mevcut bir borcun ödenmesi şeklinde değerlendirilmesine yol açabiliyor. Bu durum, borç olarak gönderilen paranın daha sonra tahsil edilememesi halinde kişinin hukuki haklarını ispat etmesini zorlaştırabiliyor. Sosyal medya üzerinden ya da butiklerden gerçekleştirilen alışverişlerde de dekonta “ürün/hizmet bedeli” yazılması tek başına yeterli olmuyor. İşletmenin fatura düzenlememesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanabildiği belirtiliyor. İşletmelerin müşterilerini şahsi IBAN hesaplarına ödeme yapmaya yönlendirmesinin de mevzuata aykırı olduğu aktarılıyor. Belirlenen limitlerin üzerindeki para transferlerinde ise en az 20 karakterden oluşan açık ve anlaşılır bir açıklama yazılması şartı aranıyor.

YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERDE HESAP BLOKAJI RİSKİ

Transferin amacı açık değilse veya gönderilen tutar kişinin gelir profiliyle uyum göstermiyorsa, bankalar tarafından işlem şüpheli olarak değerlendirilebiliyor. Bu durum bazı hesaplarda bloke uygulanmasına kadar varabiliyor. Uzmanlar, ileride yaşanabilecek hukuki ve mali sorunların önüne geçmek için para transferlerinin amacının dekontta net biçimde belirtilmesini öneriyor. Bu kapsamda “çocuğun eğitim harçlığı”, “borç verme” veya “araç satış peşinatı” gibi açık ifadelerin kullanılması tavsiye ediliyor. Resmi ve ticari ödemelerde ise dekont açıklamasına fatura numarası, sözleşme tarihi ya da tapu ve ruhsat bilgileri gibi ayrıntıların eklenmesinin ispat açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Hukuki bir uyuşmazlık yaşanmaması ve gerektiğinde ödeme amacının kanıtlanabilmesi için dekontun açıklama bölümünün eksiksiz doldurulması öneriliyor.

Kaynak: Sözcü