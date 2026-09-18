20 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Ünlülere Uyuşturucu-Fuhuş Soruşturmasında Operasyonunda Flaş Karar

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İstanbul’da magazin, spor ve sosyal medya dünyasını sarsan dev operasyonda hareketli dakikalar yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda bilanço arttı. İki ayrı dosya üzerinden toplam 24 şüpheli hakkında verilen gözaltı talimatının ardından, şu ana kadar aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı aktör, şarkıcı ve fenomenlerin bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİNCİ DOSYA: UYUŞTURUCU KISKACINDA YENİ İSİMLER

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen ilk soruşturmada, 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Jandarma ekiplerinin operasyonlarıyla bu dosyada gözaltına alınan ünlülerin sayısı artarken, yeni isimler de deşifre oldu. Suçlamalar arasında "uyuşturucu madde kullanmak", "kullanımını kolaylaştırmak" ve "yer temin etmek" yer alıyor.

Uyuşturucu dosyasında gözaltına alınanların tam listesi:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Nilperi Şahinkaya

Hande Demir

Hasan Şaş

Melis İşiten

Yeşim Yeşilçimen

Anıl Durmuş

Sayat Zurnacı

Yağız Sabuncuoğlu (Spor Muhabiri)

Aytaç Kart (Müzisyen)

Muhammet Kahyaoğlu

Aydan Osmanoğlu

İKİNCİ DOSYA: FUHUŞ, ŞANTAJ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 6 şüpheliyi kapsayan ikinci bir dosya daha açtı. Bu paralel soruşturmada zanlılara; "uyuşturucu madde temini", "fuhuşa aracılık etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamaları yöneltildi.

İkinci operasyon dalgasında yakalanan 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı:

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Hazal Filiz Küçükköse

Yeliz Tuba Yasa

BİYOLOJİK NUMUNELER ALINIYOR

Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarma komutanlığındaki adli işlemleri sürdürülüyor. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla hastanede kan, saç ve tükürük örneklerini içeren biyolojik inceleme süreçleri başlatıldı. İfadeleri tamamlanan isimler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek. Jandarma, iki dosya kapsamında henüz ulaşılamayan kalan 4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

15 isim serbest bırakıldı, diğerleri de serbest bırakılmak üzere adliyeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA