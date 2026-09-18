Kuşadası'nda 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kuşadası'nda 3.8 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, saat 21.09’da kaydedilen deprem Kuşadası’na 11,69 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremin 7,83 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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