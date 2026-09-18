Kuşadası'nda 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın verilerine göre, saat 21.09’da kaydedilen deprem Kuşadası’na 11,69 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremin 7,83 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.69 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2026-09-18
Saat:21:09:40 TSİ
Enlem:37.90517 N
Boylam:27.13083 E
Derinlik:7.83 km
Detay:https://t.co/trNRdxtZDu@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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