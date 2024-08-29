Metrodaki Görüntüler İsyan Ettirmişti: Suriyeli Çocuğu Darp Edenlerden Biri Yakalandı

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21.10 sıralarında Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli erkek çocuk öldüresiye dövdü. Görüntüler kamuoyundan büyük tepki çekerken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuğu darbeden 41 yaşındaki D.A. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Gerçek Gündem'e konuşan görgü tanıkları çocuğa şiddet uygulayanların bir değil iki kişi olduğunu söylemişti.



‘ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ’

Yerlikaya açıklamasında, “Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.



Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet… pic.twitter.com/Q1cA8eMC77 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Yunç, açıklamasında, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar” demişti.