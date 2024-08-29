Metroda Suriyeli Çocuğa Şiddetin Görgü Tanığı Gerçek Gündem'e Konuştu

TUĞBA ÖZER

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21.10 sıralarında Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli erkek çocuğu feci şekilde darp etti.

Metrodaki bir yolcu tarafından kaydedilen videoda bir erkeğin metronun kapısına sıkıştırdığı çocuğu darp ettiği, ağlayan çocuğun da kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Videoda saldırgana müdahale eden birkaç kişi göze çarparken çok sayıda yolcunun tepki göstermemesi dikkat çekmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Gerçek Gündem metroda bulunan görgü tanıklarından avukat Hazal Bilgili’ye ulaşarak yaşananları dinledi. Bilgili, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile bugün saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

‘ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ’

Videodaki kişi dışında bir saldırganın daha bulunduğunu belirten Bilgili yaşananları ise şöyle anlattı:

“Suriyeli iki çocuk güzel bir şekilde metrodakilere toka satmaya çalışıyordu. Görüntüde olmayan bir şahsın çocukları görünce söylenerek başka bir yere oturduğunu gördüm. Daha sonra bu şahıs çocuğu öldüresiye dövmeye başladı. Attığı tokatla çocuk zaten yere düştü. Çocuğu kaldırıp dövmeye devam etti. Çocuk da ağlamaya başladı.

‘SEN KİMSİN, TÜRK MÜSÜN?’

Metro hareket halindeyken bu kez videoda görünen şahıs oturduğu yerden kalkarak çocuğu kapı önüne sıkıştırdı ve dövmeye başladı. O esnada beyaz gömlekli bir vatandaş çocuğa 'Ne yapıyorsun sen?’ diyerek araya girdi. Bir de 30 yaşlarında biri şahsa müdahale etmeye çalıştı. Saldırgan ona da “Sen kimsin Türk müsün, sen de mi Suriyelisin' diyerek bağırmaya başladı. Yalnızca birkaç kişi sözlü olarak 'yapmayın' diyerek tepki gösterdi. Bu esnada metro, istasyona yanaşınca biz güvenlik çağırmak için metrodan indik ancak güvenlik bulamayınca tekrar bindik. Sonrasında bu şahıslar gözden kayboldu.”

SALDIRGANA DEĞİL, AYIRANA TEPKİ

Bilgili kendisiyle beraber yalnızca birkaç kişinin müdahale etmeye çalıştığını, bazı kişilerin ise çocuğa yardım etmeye çalışanlara tepki gösterdiklerini aktararak şunları söyledi:

“Bir kadın yolcu, çocuğu adamın elinden alan kişiye ‘ama o da nasıl küfrediyordu” diyerek tepki gösteriyordu. Bu kadınla tartışmak durumunda kaldım. Şoke oluyorsunuz. Küfrediyor diye çocuk öldüresiye dövülebilir mi? 5-6 yaşında bile yoktu o çocuk.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Saldırganlar ise henüz yakalanabilmiş değil.

Kaynak: Gerçek Gündem