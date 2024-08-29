Artvin'de Operasyon: Baba Oğul Uyuşturucudan Tutuklandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 'Narkoçelik-36' operasyonları düzenledi.

Operasyonda 502 kilogram esrar ele geçirilirken, Çevreli köyünde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.K. (54) ve Ö.F.K'nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğul oldukları öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA