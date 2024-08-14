Metrobüste 45 Günlük Çalışma Başladı, 2 Şeride Düşecek
İstanbul Avcılar'da elektrik altyapı onarımı nedeniyle ara verilen metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması yeniden başladı. 45 gün sürmesi planlanan çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.
2 ŞERİDE DÜŞECEK
Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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