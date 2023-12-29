Metro İstanbul'dan hatırlatma: Şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için hatlarımızda "Gece Metrosu" olduğunu hatırlatmak isteriz

Süper Kupa maçının iptal olmasıyla takımların yurda dönüş kararının ardından Metro İstanbul seferlerin sabaha kadar süreceğini hatırlattı.

Metro İstanbul'da yapılan açıklamada "Tüm İstanbullulara duyurumuzdur: Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için; M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Çekmeköy M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." denildi.

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, futbolcuların, İstiklal Marşı okumasına ve Atatürk resimli formalarla sahaya çıkmasına izin vermemişti. Suudi yönetimin kararına tepki gösteren kulüpler maça çıkmama kararı aldı.